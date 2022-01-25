За визнання Pan Zefir проголосували клієнти зефірної студії. Підприємство розташоване у Кракові на вулиці Юзефінській, 45. Його власницею є Юлія Голіцина.

Цікаво "Українці за кордоном": про що цей відеопроєкт і чому його варто подивитися

Детальніше про нагородження зефірної студії, яку відкрила українка в Польщі

Я вдячна своїм клієнтам за довіру. Якщо вкладаєш душу, віриш у свій продукт і в те, що ти робиш, то знайдеться і нагорода,

– коментує досягнення Юлія Голіцина.

Студія отримала нагороду для компаній, що виробляють кондитерську продукцію. Власники відзнаки Orły Cukiernictwa вирізняються професіоналізмом у своїй царині та високою якістю надання послуг. При нагородженні переможців насамперед до уваги беруть рекомендації покупців. Саме клієнти оцінили продукцію Pan Zefir на 5 балів із 5 можливих. Загалом бізнес українки набрав 8.8 пунктів з 10.

Власниця студії каже, що участь у програмі та нагородження стали для неї несподіванкою, адже Pan Zefir відкрився всього 4 місяці тому. Заснування студії припало на складні часи карантину, та й зефір є новим продуктом для польського ринку, зауважує жінка. Проте, ці нюанси не вплинули на успіх справи.

Відвідувачі студії можуть придбати на місці зефір, мармелад, пташине молоко, маршмелоу, замовити букети із зефірних квітів чи подарункові коробки з десертами. Всі вироби приготовані з натуральних складників.

Крім того, українка проводить майстер-класи зі створення солодощів, насамперед з виготовлення зефіру та мармеладу з різними смаками.

Зверніть увагу, що нещодавно Володимир Зеленський нагородив представників української діаспори державними нагородами. Відзнаки присвячені Дню Соборності України. Дізнавайтеся імена тих, кого відзначив президент.

Вас може зацікавити сюжет 24 каналу про топ-5 українців, які досягли професійних висот за кордоном: дивіться відео