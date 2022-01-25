За признание Pan Zefir проголосовали клиенты зефирной студии. Предприятие расположено в Кракове по улице Юзефинской, 45. Его владелицей является Юлия Голицына .

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Детальнее о награждении зефирной студии, которую открыла украинка в Польше

Я благодарна своим клиентам за доверие. Если вкладываешь душу, веришь в свой продукт и в то, что ты делаешь, найдется и награда,

– комментирует достижения Юлия Голицына.

Студия получила награду для компаний, производящих кондитерскую продукцию. Владельцы Orły Cukiernictwa отличаются профессионализмом в своей области и высоким качеством предоставления услуг. При награждении победителей в первую очередь принимают во внимание рекомендации покупателей. Именно клиенты оценили продукцию Pan Zefir в 5 баллов из 5 возможных. Всего бизнес украинки набрал 8.8 пунктов из 10 .

Обладательница студии говорит, что участие в программе и награждение стали для нее неожиданностью, потому что Pan Zefir открылся всего 4 месяца назад. Основание студии пришлось на сложные времена карантина, и зефир является новым продуктом для польского рынка, отмечает женщина. Однако эти нюансы не повлияли на успех дела.

Посетители студии могут приобрести на месте зефир, мармелад, птичье молоко, маршмелоу, заказать букеты из зефирных цветов или подарочные коробки с десертами. Все изделия приготовлены из натуральных компонентов.

Кроме того, украинка проводит мастер-классы по созданию сладостей, прежде всего по изготовлению зефира и мармелада с разными вкусами.

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