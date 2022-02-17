Минулого тижня у варшавському готелі Marriott відбулась зустріч співробітників з гендиректором авіакомпанії Йожефом Вараді. На конференції мовилось про загальну ситуацію у Wizz Air, і серед працівників ширилась інформація про можливий анонс підвищення зарплат, оскільки раніше виплати збільшили екіпажам в Україні та Угорщині.

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Нові смітники замість підвищення зарплат

Пластикові сміттєві баки, перев'язані рожевими стрічками – такий подарунок отримали співробітники польського представництва Wizz Air під час зустрічі з президентом компанії. Таким чином очільник угорського лоукостера хотів підкреслити, що авіаперевізник є одним з найбільш екологічних в Європі.

Що відомо про компанію Wizz Air Угорський лоукостер, найбільша авіакомпанія країни. Головний офіс розташований у Будапешті. Заснована 2003 року, здійснює пасажирські авіаперевезення у понад 40 країн світу. Станом на 2018 рік, налічувала близько 3 750 працівників.



Джерело: Угорський лоукостер, найбільша авіакомпанія країни. Головний офіс розташований у Будапешті. Заснована 2003 року, здійснює пасажирські авіаперевезення у понад 40 країн світу. Станом на 2018 рік, налічувала близько 3 750 працівників.Джерело: Wikipedia

До слова, кілька маленьких канцелярських смітників мають прикрасити кімнату для інструктажів у польському представництві авіаперевізника. Втім працівники не надто зраділи подарунку, і дехто заявив про те, що планує піти з компанії.

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