На прошлой неделе в варшавской гостинице Marriott состоялась встреча сотрудников с гендиректором авиакомпании Йожефом Варади. На конференции говорилось об общей ситуации в Wizz Air, и среди работников распространялась информация о возможном анонсе повышения зарплат , поскольку ранее выплаты увеличили экипажам в Украине и Венгрии.

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Новые урны для мусора вместо повышения зарплат

Пластиковые мусорные баки, перевязанные розовыми лентами – такой подарок получили сотрудники польского представительства Wizz Air во время встречи с президентом компании. Таким образом, глава венгерского лоукостера хотел подчеркнуть, что авиаперевозчик является одним из наиболее экологичных в Европе.

Что известно о компании Wizz Air Венгерский лоукостер, крупнейшая авиакомпания страны. Главный офис находится в Будапеште. Основанная в 2003 году, осуществляет пассажирские авиаперевозки более чем в 40 стран мира. По состоянию на 2018 год, насчитывала около 3 750 сотрудников.



Источник: Wikipedia

К слову, несколько маленьких канцелярских урн для мусора должны украсить комнату для инструктажей в польском представительстве авиаперевозчика. Впрочем, работники не слишком обрадовались подарку , и некоторые заявили о том, что планируют уйти из компании.