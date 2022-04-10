Смерть громадянина України в Італії: куди звернутися по допомогу

В житті трапляються різні несподіванки. На жаль, трагічні також. Деякі українці можуть втратити рідних за кордоном з різних причин: поважний вік людини, хвороба чи нещасний випадок.

Для допомоги громадянам України у такі важкі хвилини створили волонтерський проєкт "Книга пам'яті померлих за кордоном українців". Небайдужі люди допомагають українцям, чиї родичі відійшли у вічність на теренах Італії.

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Детальніше про волонтерський проєкт

За посередництва проєкту "Книга пам'яті померлих за кордоном українців" відбувається збір фінансової допомоги для сімей, які втратили близьку людину в Італії. Йдеться про кошти на перевезення тіла, кремацію, поховання або надання рекомендацій щодо перевірених ритуальних служб.

Щоб отримати допомогу, потрібно звернутися за номером телефону 097-805-85-67 (контактна особа – пан Михайло). Також організатори запрошують приєднатися до сторінки "Книги пам'яті померлих за кордоном українців" у фейсбуці. Там можна довідатися актуальну інформацію, відомості про померлих за кордоном та фахові поради про те, що робити, якщо людина померла в Італії чи в інших країнах за кордоном.

В Італії волонтерський проєкт допомагає українців, в яких померли родичі / Зображення з фейсбук-сторінки "Книги пам'яті померлих за кордоном українців"