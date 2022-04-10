Для помощи гражданам Украины в столь тяжелые минуты создали волонтерский проект "Книга памяти умерших за границей украинцев". Неравнодушные люди помогают украинцам, чьи родственники отошли в вечность в Италии.
Узнайте также Как за границей не стать жертвой торговли людьми: важные советы от психолога Синди Ромин
Подробнее о волонтерском проекте
При посредничестве проекта "Книга памяти умерших за границей украинцев" происходит сбор финансовой помощи для семей, потерявших близкого человека в Италии. Речь идет о средствах на перевозку тела, кремацию, захоронение или предоставление рекомендаций по проверенным ритуальным службам.
Чтобы получить помощь, нужно обратиться по телефону 097-805-85-67 (контактное лицо – Михаил). Также организаторы приглашают присоединиться к странице "Книги памяти умерших за границей украинцев" в фейсбуке. Там можно узнать актуальную информацию, сведения об умерших за рубежом и советы о том, что делать, если человек умер в Италии или в других странах за рубежом.
В Италии волонтерский проект помогает украинцам, у которых умерли родственники / Изображение с фейсбук-страницы "Книги памяти умерших за границей украинцев"