Для помощи гражданам Украины в столь тяжелые минуты создали волонтерский проект "Книга памяти умерших за границей украинцев" . Неравнодушные люди помогают украинцам, чьи родственники отошли в вечность в Италии.

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Подробнее о волонтерском проекте

При посредничестве проекта "Книга памяти умерших за границей украинцев" происходит сбор финансовой помощи для семей, потерявших близкого человека в Италии. Речь идет о средствах на перевозку тела, кремацию, захоронение или предоставление рекомендаций по проверенным ритуальным службам.

Чтобы получить помощь, нужно обратиться по телефону 097-805-85-67 (контактное лицо – Михаил). Также организаторы приглашают присоединиться к странице "Книги памяти умерших за границей украинцев" в фейсбуке. Там можно узнать актуальную информацию, сведения об умерших за рубежом и советы о том, что делать, если человек умер в Италии или в других странах за рубежом.