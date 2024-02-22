Ще одна країна продовжила тимчасовий захист для українців: деталі
Джерело:SME
Словаччина вирішила продовжити тимчасовий захист для українців ще на один рік. Уряд офіційно схвалив це рішення, прийнявши відповідну постанову 21 лютого.
Українці можуть легально перебувати у цій країні до 4 березня 2025 року. Водночас суми виплат компенсацій за житло для біженців зменшать.
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Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців
Словацька Республіка оголосила про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2025 року. Українці можуть оновити дозвіл на проживання через електронні служби Міністерства внутрішніх справ за посиланням.
Бажано, щоб емігранти, які хочуть залишитися на території Словацької Республіки, мали мотивацію інтегруватися у звичайне життя та брати участь у забезпеченні основних життєвих потреб шляхом власних ресурсів,
– йдеться у постанові.
Статус тимчасового притулку:
- дає право працювати на території Словаччини,
- мати доступ до медичної допомоги та житла,
- право на матеріальну допомогу в разі потреби,
- здобувати середню та вищу освіту, відвідувати школи.
Суму виплат компенсацій за житло зменшать
Водночас компенсацію власникам житла за розміщення українців продовжили до 30 червня 2024 року. Але суми виплат зменшать.
В Словаччині суми виплат компенсацій за житло для біженців зменшать / Фото Unsplash
Згідно із постановою максимальний розмір компенсації власнику може складати:
- 1-кімнатна квартира – 390 євро;
- 2-кімнатна – 540 євро;
- 3-кімнатна – 720 євро;
- 4 і більше кімнати – 900 євро.
Так, з 1 березня 2024 року сума компенсації власникам квартир та будинків становитиме 5 євро за добу незалежно від віку біженців. До цього на житло для українців віком до 15 років виплачували 5 євро на добу, а для старших – 10 євро.
Зауважимо, Анджей Дуда 20 лютого підписав зміни до закону про допомогу українцям. Тепер українські біженці зможуть перебувати на території Польщі до червня.