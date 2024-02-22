Ще одна країна продовжила тимчасовий захист для українців: деталі

Словаччина вирішила продовжити тимчасовий захист для українців ще на один рік. Уряд офіційно схвалив це рішення, прийнявши відповідну постанову 21 лютого.

Українці можуть легально перебувати у цій країні до 4 березня 2025 року. Водночас суми виплат компенсацій за житло для біженців зменшать.

Читайте також Які землі Німеччини ще приймають українців у лютому: адреси та умови

Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців

Словацька Республіка оголосила про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2025 року. Українці можуть оновити дозвіл на проживання через електронні служби Міністерства внутрішніх справ за посиланням.

Бажано, щоб емігранти, які хочуть залишитися на території Словацької Республіки, мали мотивацію інтегруватися у звичайне життя та брати участь у забезпеченні основних життєвих потреб шляхом власних ресурсів,

– йдеться у постанові.

Статус тимчасового притулку:

дає право працювати на території Словаччини,

мати доступ до медичної допомоги та житла,

право на матеріальну допомогу в разі потреби,

здобувати середню та вищу освіту, відвідувати школи.

Суму виплат компенсацій за житло зменшать

Водночас компенсацію власникам житла за розміщення українців продовжили до 30 червня 2024 року. Але суми виплат зменшать.

В Словаччині суми виплат компенсацій за житло для біженців зменшать / Фото Unsplash

Згідно із постановою максимальний розмір компенсації власнику може складати:

1-кімнатна квартира – 390 євро;

2-кімнатна – 540 євро;

3-кімнатна – 720 євро;

4 і більше кімнати – 900 євро.

Так, з 1 березня 2024 року сума компенсації власникам квартир та будинків становитиме 5 євро за добу незалежно від віку біженців. До цього на житло для українців віком до 15 років виплачували 5 євро на добу, а для старших – 10 євро.

Зауважимо, Анджей Дуда 20 лютого підписав зміни до закону про допомогу українцям. Тепер українські біженці зможуть перебувати на території Польщі до червня.