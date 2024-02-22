Ще одна країна продовжила тимчасовий захист для українців: деталі

22 лютого 2024, 14:29
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Джерело:

SME

Словаччина вирішила продовжити тимчасовий захист для українців ще на один рік. Уряд офіційно схвалив це рішення, прийнявши відповідну постанову 21 лютого.

Українці можуть легально перебувати у цій країні до 4 березня 2025 року. Водночас суми виплат компенсацій за житло для біженців зменшать.

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Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців

Словацька Республіка оголосила про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2025 року. Українці можуть оновити дозвіл на проживання через електронні служби Міністерства внутрішніх справ за посиланням.

Бажано, щоб емігранти, які хочуть залишитися на території Словацької Республіки, мали мотивацію інтегруватися у звичайне життя та брати участь у забезпеченні основних життєвих потреб шляхом власних ресурсів,
– йдеться у постанові.

Статус тимчасового притулку:

  • дає право працювати на території Словаччини,
  • мати доступ до медичної допомоги та житла,
  • право на матеріальну допомогу в разі потреби,
  • здобувати середню та вищу освіту, відвідувати школи.

Суму виплат компенсацій за житло зменшать

Водночас компенсацію власникам житла за розміщення українців продовжили до 30 червня 2024 року. Але суми виплат зменшать.

В Словаччині суми виплат компенсацій за житло для біженців зменшать / Фото Unsplash

Згідно із постановою максимальний розмір компенсації власнику може складати:

  • 1-кімнатна квартира – 390 євро;
  • 2-кімнатна – 540 євро;
  • 3-кімнатна – 720 євро;
  • 4 і більше кімнати – 900 євро.

Так, з 1 березня 2024 року сума компенсації власникам квартир та будинків становитиме 5 євро за добу незалежно від віку біженців. До цього на житло для українців віком до 15 років виплачували 5 євро на добу, а для старших – 10 євро.

Зауважимо, Анджей Дуда 20 лютого підписав зміни до закону про допомогу українцям. Тепер українські біженці зможуть перебувати на території Польщі до червня.

Автор: Марта Касіянчук