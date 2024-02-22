Украинцы могут легально находиться в этой стране до 4 марта 2025 года. В то же время суммы выплат компенсаций за жилье для беженцев уменьшат.

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Словакия продлила временную защиту для украинцев

Словацкая Республика объявила о продлении временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Украинцы могут обновить вид на жительство через электронные службы Министерства внутренних дел по ссылке.

Желательно, чтобы эмигранты, которые хотят остаться на территории Словацкой Республики, имели мотивацию интегрироваться в обычную жизнь и участвовать в обеспечении основных жизненных потребностей путем собственных ресурсов,

– говорится в постановлении.

Статус временного приюта:

дает право работать на территории Словакии,

иметь доступ к медицинской помощи и жилью,

право на материальную помощь в случае необходимости,

получать среднее и высшее образование, посещать школы.

Сумму выплат компенсаций за жилье уменьшат

В то же время компенсацию владельцам жилья за размещение украинцев продлили до 30 июня 2024 года. Но суммы выплат уменьшат.

В Словакии суммы выплат компенсаций за жилье для беженцев уменьшат / Фото Unsplash

Согласно постановлению максимальный размер компенсации владельцу может составлять:

1-комнатная квартира – 390 евро;

2-комнатная – 540 евро;

3-комнатная – 720 евро;

4 и более комнаты – 900 евро.

Так, с 1 марта 2024 года сумма компенсации владельцам квартир и домов составит 5 евро в сутки независимо от возраста беженцев. До этого на жилье для украинцев в возрасте до 15 лет выплачивали 5 евро в сутки, а для старших – 10 евро.

Заметим, Анджей Дуда 20 февраля подписал изменения в закон о помощи украинцам. Теперь украинские беженцы смогут находиться на территории Польши до июня.