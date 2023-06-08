SkyUp планує запустити рейси Європою в 2024 році​, – глава авіакомпанії

До кінця літа 2023 року плануємо відкрити продажі на наступний літній сезон, це вже будуть регулярні рейси. Тобто влітку 2024 року ми почнемо оперування в ЄС, – сказав топменеджер в інтерв'ю одному з українських видань.

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Перевізник уже одержав європейський сертифікат. Зараз компанія працює над програмним забезпеченням, щоб мати зв'язок з усіма аеропортами. Про це повідомив голова авіакомпанії Дмитро Сєроухов.

Лоукостер почав працювати над створенням дочки у Євросоюзі ще торік. Європейський сертифікат, який вже отримано, спростить роботу авіакомпанії у Європі.

Крім того, SkyUp хоче вийти на ринок Північної Америки. Тут авіакомпанія планує здавати авіалайнери місцевим операторам у мокрий лізинг – тобто літаки разом з українськими екіпажами.

Ми вже на шляху до отримання авторизації і почали цей процес кілька місяців тому. Очікуємо, що до осені отримаємо сертифікати й зможемо взимку надавати свої літаки у вет-ліз і для цієї частини світу,

— додав керівник SkyUp.

Наразі флот українського SkyUp за офіційними даними авіакомпанії складається з 12 літаків Boeing 737. Фактичний флот включає 10 авіалайнерів, оскільки два літаки заблоковані в аеропорту Хартума в Судані. Мальтійська SkyUp MT літає на одному Boeing 737, який отримала з парку материнської компанії.