SkyUp планує запустити рейси Європою в 2024 році, – глава авіакомпанії
Джерело:Економічна правда
Українська авіакомпанія SkyUp обіцяє запустити рейси Європою до 2024-го. Виконуватиме їх мальтійський підрозділ SkyUp MT.
SkyUp запустить регулярні рейси в ЄС у 2024 році
Перевізник уже одержав європейський сертифікат. Зараз компанія працює над програмним забезпеченням, щоб мати зв'язок з усіма аеропортами. Про це повідомив голова авіакомпанії Дмитро Сєроухов.
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До кінця літа 2023 року плануємо відкрити продажі на наступний літній сезон, це вже будуть регулярні рейси. Тобто влітку 2024 року ми почнемо оперування в ЄС,
– сказав топменеджер в інтерв'ю одному з українських видань.
Так, квитки планують розпочати продавати наприкінці 2023-го. Рейси запустять улітку 2024-го.
Куди літатимуть літаки, наразі невідомо. Інформація має з'явитися протягом року.
Що ще планує SkyUp
Лоукостер почав працювати над створенням дочки у Євросоюзі ще торік. Європейський сертифікат, який вже отримано, спростить роботу авіакомпанії у Європі.
Крім того, SkyUp хоче вийти на ринок Північної Америки. Тут авіакомпанія планує здавати авіалайнери місцевим операторам у мокрий лізинг – тобто літаки разом з українськими екіпажами.
Ми вже на шляху до отримання авторизації і почали цей процес кілька місяців тому. Очікуємо, що до осені отримаємо сертифікати й зможемо взимку надавати свої літаки у вет-ліз і для цієї частини світу,
— додав керівник SkyUp.
Наразі флот українського SkyUp за офіційними даними авіакомпанії складається з 12 літаків Boeing 737. Фактичний флот включає 10 авіалайнерів, оскільки два літаки заблоковані в аеропорту Хартума в Судані. Мальтійська SkyUp MT літає на одному Boeing 737, який отримала з парку материнської компанії.