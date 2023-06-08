SkyUp запустит регулярные рейсы в ЕС в 2024 году
Перевозчик уже получил европейский сертификат. Сейчас компания работает над программным обеспечением, чтобы общаться со всеми аэропортами. Об этом сообщил глава авиакомпании Дмитрий Сероухов.
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К концу лета 2023 планируем открыть продажи на следующий летний сезон, это уже будут регулярные рейсы. То есть летом 2024 года мы начнем оперирование в ЕС,
– сказал топ-менеджер в интервью одному из украинских изданий.
Так, билеты планируют начать продавать в конце 2023 года. Рейсы запустят летом 2024 года.
Куда будут летать самолеты, пока неизвестно. Информация должна появиться в течение года.
Что еще планирует SkyUp
Лоукостер начал работать над созданием дочери в Евросоюзе в прошлом году. Уже полученный европейский сертификат упростит работу авиакомпании в Европе.
Кроме того, SkyUp хочет выйти на рынок Северной Америки. Здесь авиакомпания планирует сдавать авиалайнеры местным операторам в мокрый лизинг – то есть самолеты вместе с украинскими экипажами.
Мы уже на пути получения авторизации и начали этот процесс несколько месяцев назад. Ожидаем, что к осени получим сертификаты и сможем зимой предоставлять свои самолеты в вет-лиз и для этой части света,
– добавил руководитель SkyUp.
В настоящее время флот украинского SkyUp по официальным данным авиакомпании состоит из 12 самолетов Boeing 737. Фактический флот включает 10 авиалайнеров, поскольку два самолета заблокированы в аэропорту Хартума в Судане. Мальтийская SkyUp MT летает на одном Boeing 737, который получил из парка материнской компании.