SkyUp запустит регулярные рейсы в ЕС в 2024 году

Перевозчик уже получил европейский сертификат. Сейчас компания работает над программным обеспечением, чтобы общаться со всеми аэропортами. Об этом сообщил глава авиакомпании Дмитрий Сероухов.

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К концу лета 2023 планируем открыть продажи на следующий летний сезон, это уже будут регулярные рейсы. То есть летом 2024 года мы начнем оперирование в ЕС,

– сказал топ-менеджер в интервью одному из украинских изданий.

Так, билеты планируют начать продавать в конце 2023 года. Рейсы запустят летом 2024 года.

Куда будут летать самолеты, пока неизвестно. Информация должна появиться в течение года.

Что еще планирует SkyUp