Чи складно в Польщі конвертувати гривні: перелік адрес обмінників

Польські обмінні компанії зіштовхнулися з проблемою. Люди масово обмінюють гривні на злоті. Натомість купувати гривні практично нема кому.

Це зумовлює надлишок українських грошей в польських обмінних пунктах. За останні дні до обмінників здали так багато української валюти, що її конвертація в злоті перестала окупатися. Проте, поки що людям в обміні не відмовляють.

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Де можна обміняти гривні в Польщі

Обміняти українську валюту за фіксованим курсом можна за такими адресами:

Варшава, вулиця Свєнтокшиська, 32;

Варшава, площа Конесер, 10а;

Вроцлав, вулиця Олавська 9;

Катовіце, вулиця 3-го Травня, 18;

Гдиня, алея Перемоги, 256.

За 1 000 гривень в обмінному пункті можна отримати близько 140 злотих.

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