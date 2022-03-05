Це зумовлює надлишок українських грошей в польських обмінних пунктах. За останні дні до обмінників здали так багато української валюти, що її конвертація в злоті перестала окупатися. Проте, поки що людям в обміні не відмовляють.
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Де можна обміняти гривні в Польщі
Обміняти українську валюту за фіксованим курсом можна за такими адресами:
- Варшава, вулиця Свєнтокшиська, 32;
- Варшава, площа Конесер, 10а;
- Вроцлав, вулиця Олавська 9;
- Катовіце, вулиця 3-го Травня, 18;
- Гдиня, алея Перемоги, 256.
За 1 000 гривень в обмінному пункті можна отримати близько 140 злотих.
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