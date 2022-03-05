Это приводит к излишку украинских денег в польских обменных пунктах. За последние дни в обменники сдали так много украинской валюты, что ее конвертация в злотые перестала окупаться. Однако пока людям в обмене не отказывают.
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Где можно обменять гривны в Польше
Обменять украинскую валюту по фиксированному курсу можно по следующим адресам:
- Варшава, улица Свентокшиская, 32;
- Варшава, площадь Конесер, 10а;
- Вроцлав, Олавская улица 9;
- Катовице, улица 3-го Мая, 18;
- Гдыня, аллея Победы, 256.
За 1 000 гривен в обменном пункте можно получить около 140 злотых.
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