Експерти сервісу GetHome підрахували, що середньостатистичному жителю Польщі потрібно працювати 80 місяців, щоб купити квартиру площею до 50 квадратних метрів. Тобто поляк із середніми доходами повинен відкладати усю свою зарплату впродовж 7 років. Звучить як космічний виклик. Але, як наголошують фахівці, ситуація в Польщі на тлі інших країн Євросоюзу зовсім непогана.

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Доступність нового житла у Польщі

На думку аналітиків, доступність квартир для зацікавлених у покупці громадян не така вже й погана, як може здатися. Експерти підкреслюють, що позитивним фактором є все ще сильний ринок праці. Вони змоделювали можливості придбання квартири молодими парами з дитиною, які працюють на нижчих посадах, характерних для людей, які нещодавно розпочали свою кар’єру. Розраховану кредитоспроможність вони зіставили із середньою ціною 1 квадратного метра житла на первинному ринку.

Результати показують, що такі модельні пари мають шанс отримати кредит і придбати нерухомість, хоча в деяких ситуаціях площа буде занадто малою, що не гарантує комфорту проживання.

Разом з тим, польські аналітики все ж кажуть, що відкласти 80 "чистих" зарплат та отримати своє житло – це нездійсненне завдання для переважної більшості жителів Польщі.

Важливо! Дослідження не відображає всіх факторів, що впливають на реальні можливості покупки квартири. Слід брати до уваги ще кредитні вимоги та політику банків щодо, наприклад, першого внеску.

Який рівень доступності житла в інших країнах ЄС

Наприклад, у Чехії та Угорщині, щоб подумати про придбання квартири на 50 метрів квадратних, потрібно відкласти 120 зарплат, а у Словаччині – майже 140. Тим часом у Німеччині для покупки такої квартири потрібно заощадити суму, яка еквівалентна 90 зарплатам, у Франції – 95.