Эксперты сервиса GetHome подсчитали, что среднестатистическому жителю Польши нужно работать 80 месяцев, чтоб купить квартиру площадью до 50 квадратных метров. То есть поляк со средними доходами должен откладывать всю свою зарплату в течение 7 лет. Звучит как космический вызов. Но, как отмечают специалисты, ситуация в Польше на фоне других стран Евросоюза совсем неплохая.

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Доступность нового жилья в Польше

По мнению аналитиков, доступность квартир для заинтересованных в покупке граждан не так уж плоха, как может показаться. Эксперты подчеркивают, что положительным фактором есть все еще сильный рынок труда. Они смоделировали возможности приобретения квартиры молодыми парами с ребенком, работающими на низших должностях, характерных для людей, недавно начавших свою карьеру. Рассчитанную кредитоспособность сопоставили со средней ценой 1 квадратного метра жилья на первичном рынке.

Результаты показывают, что такие модельные пары имеют шанс получить кредит и приобрести недвижимость, хотя в некоторых ситуациях площадь будет слишком мала, что не гарантирует комфорта проживания.

Вместе с тем польские аналитики все же говорят, что отложить 80 "чистых" зарплат и получить свое жилье – это невыполнимая задача для подавляющего большинства жителей Польши.

Важно! Исследование не отражает всех факторов, влияющих на реальные возможности покупки квартиры. Следует принимать во внимание еще кредитные требования и политику банков в отношении, например, первого взноса.

Каков уровень доступности жилья в других странах ЕС

Например, в Чехии и Венгрии, чтобы подумать о приобретении квартиры на 50 метров квадратных, нужно отложить 120 зарплат, а у Словакии – почти 140. Тем временем в Германии для покупки такой квартиры нужно сэкономить сумму, эквивалентную 90 зарплатам, во Франции – 95.