Про це свідчить дослідження Міграційної платформи EWL "Розкрити потенціал: громадяни України в Німеччині та Нідерландах".

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Скільки заробляють українці за кордоном?

Станом на березень 2024 року Німеччина надала статус тимчасового захисту понад 1,2 мільйона українців, а Нідерланди – 118 940 особам. Більшість з цих українців ідентифікують себе як біженці від війни, 58% з них знайшли роботу в приймаючих країнах.

Нещодавнє опитування показало, що 63% українців у Німеччині та 81% у Нідерландах отримують фінансову допомогу, яка адекватно відповідає їхнім потребам. Попри цю підтримку, понад 40% цих громадян України в обох країнах вирішили шукати роботу, всупереч відсутності попереднього досвіду роботи за кордоном.

Найчастіше українці працевлаштовуються у сфері послуг, на виробництвах, у готелях чи закладах громадського харчування та агенціях з догляду за людьми похилого віку.

Де працюють українці за кордоном / Скриншот з EWL

Так, середній місячний заробіток українця в Німеччині становить 1 334 євро до сплати податків. У Нідерландах це 1 104 євро до сплати податків. Це приблизно в чотири рази перевищує середню зарплату до сплати податків в Україні.

Понад 25% респондентів у Німеччині повідомили, що їхній чистий місячний дохід становить від 1,500 до 1,999 євро. Тим часом у Нідерландах 25% опитаних зазначили, що їхній чистий місячний дохід становить від 1 000 до 1 499 євро.

Також дослідження показало, що 25% громадян України, які проживають у Німеччині, переказують кошти в Україну. Тим часом у Нідерландах 11% респондентів надають фінансову допомогу своїй країні.

До слова, Польщі спостерігається нестача працівників. Як це вплинуло на пошук роботи для українців – читайте за посиланням.