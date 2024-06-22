Варто зауважити, що острови Скіллі називають Карибами Великої Британії. Саме там – найчистіші на території країни пляжі. Вода там – кришталево-чиста, пляжі – білосніжні, пейзажі – фантастично красиві.
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Окрім того, на території островів Скіллі – найвищі температурні показники по всій Великій Британії. Там можна відпочивати щонайменше з кінця травня до вересня. Тому у вільний час лікар або лікарка зможуть насолоджуватися життям на райських островах.
Які бонуси надає вакансія
Людина, яка обійме посаду, працюватиме у новітньому медичному центрі. Він розташований на вершині скелі й з вікон відкривається фантастичний краєвид на океан. У команді медичного закладу – штатний терапевт, лікар-психіатр та медсестри. Якщо ж лікарю або лікарці доведеться виїхати за викликом, його обслуговуватиме спеціальний човняр.
Очікують, що нового фахівця або фахівчиню вдасться знайти вже упродовж найближчих тижнів.
Пересуватися островами можна на човнах / Unsplash
Серед бонусів роботи:
- висока навіть для Великої Британії зарплата (110 250 фунтів стерлінгів на рік – понад 5 мільйонів гривень);
- пенсія від NHS (Британської служби охорони здоров'я);
- шеститижнева щорічна відпустка.