Скільки заробляють медсестри у Швейцарії

Медсестра в Україні, як правило, отримує мінімальну заробітну плату. В Європі ситуація краща, але все одно ця професія не входить у перелік найбільш прибуткових. Та у Швейцарії медичних працівників цінують. Тому медсестри у цій країні претендують на високу зарплатню.

У Швейцарії працевлаштованими є 215 000 медсестер. Це означає, що в середньому одна медсестра припадає на 11 жителів.

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Зарплати медсестер у Швейцарії

Швейцарія, як правило, визнає сестринські посвідчення, отримані за кордоном, незалежно від того, чи освіта була здобута в університеті, чи в закладі з нижчою акредитацією.

Медсестри у Швейцарії заробляють в середньому від 59 000 до 72 720 франків на рік (тобто, від 1 735 487 до 2 139 060 гривень). Цей заробіток є вигідним у порівнянні з багатьома професіями, зокрема вчителями та навіть початківцями зі сфери ІТ.

Попри такі великі цифри, не слід забувати, що життя у Швейцарії є напрочуд дорогим. Це стосується всього: від цін на продукти до вартості оренди на житло.

Вище середнього досвідчені медсестри також можуть заробляти у:

США (69 000 швейцарських франків або 2 029 638 гривень);

(69 000 швейцарських франків або 2 029 638 гривень); Нідерландах (64 200 швейцарських франків або 1 888 445 гривень);

(64 200 швейцарських франків або 1 888 445 гривень); Ісландії (63 500 швейцарських франків або 1 867 854 гривень);

(63 500 швейцарських франків або 1 867 854 гривень); Австралії (63 000 швейцарських франків або 1 853 147 гривень);

(63 000 швейцарських франків або 1 853 147 гривень); Ірландії (62 500 швейцарських франків або 1 838 439 гривень).

На першому місці за висотою доходів – Люксембург. Там медсестрам платять близько 99 800 швейцарських франків на рік (2 935 620 гривень). Але якщо враховувати великі витрати й те, скільки заробляють представники інших професій у цій країні, то медсестри там отримують менше середнього.