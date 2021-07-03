В Швейцарии трудоустроены 215 000 медсестер. Это означает, что в среднем одна медсестра приходится на 11 жителей.

Узнавайте также Четверо друзей-мигрантов и желание глобальных перемен: как рождаются международные компании

Зарплаты медсестер в Швейцарии

Швейцария, как правило, признает сестринские удостоверения, полученные за рубежом , независимо от того, образование было получено в университете, или в учреждении с аккредитацией пониже.

Медсестры в Швейцарии зарабатывают в среднем от 59 000 до 72 720 франков в год (то есть, от 1 735 487 до 2 139 060 гривен). Этот заработок является выгодным по сравнению с многими профессиями, в частности учителями и даже начинающими из сферы ИТ.

Несмотря на такие большие цифры, не следует забывать, что жизнь в Швейцарии является удивительно дорогой. Это касается всего: от цен на продукты до стоимости аренды на жилье.