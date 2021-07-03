У Швейцарії працевлаштованими є 215 000 медсестер. Це означає, що в середньому одна медсестра припадає на 11 жителів.

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Зарплати медсестер у Швейцарії

Швейцарія, як правило, визнає сестринські посвідчення, отримані за кордоном, незалежно від того, чи освіта була здобута в університеті, чи в закладі з нижчою акредитацією.

Медсестри у Швейцарії заробляють в середньому від 59 000 до 72 720 франків на рік (тобто, від 1 735 487 до 2 139 060 гривень). Цей заробіток є вигідним у порівнянні з багатьома професіями, зокрема вчителями та навіть початківцями зі сфери ІТ.

Попри такі великі цифри, не слід забувати, що життя у Швейцарії є напрочуд дорогим. Це стосується всього: від цін на продукти до вартості оренди на житло.