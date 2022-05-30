Хто ж у польській столиці заробляє найбільше? Так, доволі високу зарплату отримують працівники зі сфери інформації та комунікації. Середній дохід становить понад 10 тисяч злотих брутто на місяць. Дещо менша заробітна плата у фахівців з науково-технічного сектору – 8,2 тисячі злотих брутто.

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Фельдшер, який пропрацював на своїй посаді з два десятки років має дохід у 10 тисяч злотих брутто. Пілоти пасажирських літаків компанії LOT на початку своєї кар'єри заробляють 12 тисяч злотих, після кількох років роботи ця цифра зростає до 20 тисяч, а наприкінці кар'єри — 30 – 40 тисяч злотих.

Програміст Java із семирічним досвідом може розраховувати у Варшаві на дохід у 15 – 25 тисяч злотих брутто.

Щодо офіціантів, то мінімальна ставка на ринку – 18 – 19 злотих на руки за годину, подекуди роботодавець може обіцяти 21 – 23 злотих на годину. Якщо ж перерахувати на кількість робочих змін, то вийде приблизно 4,6 тисячі злотих на місяць, не беручи до уваги чайові.

Рівень варшавських зарплат у різних сферах

прибиральник – 2,6 тисячі злотих (19 700 гривень);

– 2,6 тисячі злотих (19 700 гривень); круп'є в казино – 3 тисячі злотих (майже 23 тисячі гривень);

– 3 тисячі злотих (майже 23 тисячі гривень); продавець у м'ясному – 3,2 тисячі злотих (близько 24 500 гривень);

– 3,2 тисячі злотих (близько 24 500 гривень); продавець в овочевому – 4,2 тисячі злотих (32 тисячі гривень);

– 4,2 тисячі злотих (32 тисячі гривень); працівник на АЗС – 3,4 тисячі злотих (майже 26 тисяч гривень);

– 3,4 тисячі злотих (майже 26 тисяч гривень); студент, який доглядає дворічну дитину – 3,6 тисячі злотих (понад 27 тисяч гривень);

– 3,6 тисячі злотих (понад 27 тисяч гривень); автомеханік – 4 тисячі злотих (близько 30 500 гривень);

– 4 тисячі злотих (близько 30 500 гривень); головний спеціаліст у міністерстві – 4,4 тисячі злотих (33 400 гривень);

– 4,4 тисячі злотих (33 400 гривень); співробітник турагентства – 4,5 тисячі злотих (понад 34 тисячі гривень);

– 4,5 тисячі злотих (понад 34 тисячі гривень); рекрутер у кадровому агентстві з річним стажем – 6,5 тисячі злотих (майже 50 тисяч гривень);

– 6,5 тисячі злотих (майже 50 тисяч гривень); касир у авіакасах – 8 тисячі злотих (понад 60 500 гривень).

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