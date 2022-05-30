Кто же в польской столице зарабатывает больше всего? Так , достаточно высокую зарплату получают работники из сферы информации и коммуникации. Средний доход составляет более 10 тысяч злотых брутто в месяц. Несколько меньшая заработная плата у специалистов научно-технического сектора – 8,2 тысячи злотых брутто.

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Фельдшер , проработавший на своей должности с два десятка лет, имеет доход в 10 тысяч злотых брутто. Пилоты пассажирских самолетов компании LOT в начале своей карьеры зарабатывают 12 тысяч злотых , после нескольких лет работы эта цифра растет до 20 тысяч , а в конце карьеры – 30 – 40 тысяч злотых.

Программист Java с семилетним опытом может рассчитывать в Варшаве на доход в 15 – 25 тысяч злотых брутто.

Что касается официантов , то минимальная ставка на рынке – 18 – 19 злотых на руки в час, иногда работодатель может обещать 21 – 23 злотых в час. Если же перечислить на количество рабочих смен, то получится примерно 4,6 тысячи злотых в месяц, не считая чаевых.

Уровень варшавских зарплат в разных сферах

уборщик – 2,6 тысячи злотых (19 700 гривен);

крупье в казино – 3 тысячи злотых (около 23 тысяч гривен);

продавец в мясном – 3,2 тысячи злотых (около 24 500 гривен);

продавец в овощном – 4,2 тысячи злотых (32 тысячи гривен);

работник на АЗС – 3,4 тысячи злотых (почти 26 тысяч гривен);

студент, который ухаживает за двухлетним ребенком – 3,6 тысячи злотых (более 27 тысяч гривен);

автомеханик – 4 тысячи злотых (около 30 500 гривен);

главный специалист в министерстве – 4,4 тысячи злотых (33 400 гривен);

сотрудник турагентства – 4,5 тысячи злотых (более 34 тысяч гривен);

рекрутер в кадровом агентстве с годовым стажем – 6,5 тысячи злотых (почти 50 тысяч гривен);

кассир в авиакассах – 8 тысяч злотых (более 60 500 гривен).