Ціни злетіли на 70%: яка вартість оренди житла в країнах Європи
Джерело:РБК-Україна
З 2010 року вартість житла в європейських країнах в середньому зросла на 70%. Однак є і країни де протягом цього часу ціни на нерухомість практично не змінилися.
Як змінилися ціни на нерухомість і орендні ставки з 2010 року по другий квартал 2023-го – далі у матеріалі!
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Зміна цін на оренду житла в Європі за 13 років
Протягом декількох років ціни на нерухомість, як на оренду, так і на продаж, значно зросли в Європі. Є країни Євросоюзу, де за даними Євростату вартість житла збільшилася більш ніж удвічі. Серед них:
- Естонія (+211%);
- Угорщина (+180%);
- Литва (+152%);
- Латвія (+144%);
- Чехія (+122%);
- Люксембург та Австрія (обидві +120%).
Є лише кілька країн, де ціни не зазнали значущого зростання за останні 13 років. Протягом цього періоду вартість квартир навпаки знизилася – в Греції, яка боролася з кризою у 2010 році (-14%), в Італії (-8%) і на Кіпрі (-3%).
Чому житло стає дешевше в Південній Європі?
Зниження цін в Італії та Греції можна пояснити насамперед різким зростанням вартості енергоресурсів і переважанням великої кількості напівзруйнованих будівель, які не пройшли ремонт. Ці старі споруди часто непривабливі через непомірні витрати на комунальні послуги та погані умови проживання.
Багато будинків у маленьких італійських містах і селах є старими та давно не ремонтувалися. Вони великі споживачі енергії, і, крім того, часто мають інші побутові проблеми. Доходи домогосподарств в Греції знизилися, і, так само як і в інших південних країнах, COVID-19 призвів до скорочення доходів від оренди,
– коментує Казімеж Кірейчик, експерт із житлової стратегії JLL.
За словами експерта, при цьому значно важче пояснити падіння цін на Кіпрі. Цей ринок сильно постраждав від кризи 2008 року, і реальні ціни продовжували падати до 2014 року. Найбільшою групою іноземців, які купують там нерухомість, залишалися росіяни. Ймовірно, бажаючи скористатися "золотими візами".
Що треба знати про ціни на нерухомість у ЄС / Фото UnSplash
Купувати чи орендувати житло у Європі: що краще?
За даними Євростату, ціни на житло для продажу в ЄС зросли більше, ніж ціни на оренду. Це стосується 20 із 27 країн ЄС. Наприклад, в Польщі ціни на оренду з 2010 року зросли майже на 75%.
Ціни на оренду зросли у 26 країнах ЄС. Найбільший приріст цін зафіксовано в Естонії (+208%) та Литві (+168%). Проте, ціни на оренду в Греції знизилися на 21%.
Зараз в багатьох країнах ціни на оренду квартир трохи знижується. Хоча в цілому у другому кварталі 2023 року ціни на нерухомість в ЄС зросли на 0,3% порівняно з першим кварталом 2023-го.
Найбільше падіння цін на оренду квартир зафіксували в таких країнах:
- Німеччина (-9,9%);
- Данія (-7,6%);
- Швеція (-6,8%).
Найбільше зростання цін було зафіксовано у:
- Хорватії (+13,7%),
- Болгарії (+10,7%),
- Литві. (+9,4%).