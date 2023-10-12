Що треба знати про таку допомогу – розповідаємо нижче у матеріалі.

Читайте також Найбільші виплати в Європі: Ірландія може зменшити допомогу українцям Навіщо надають допомогу на облаштування житла? У Німеччині орендарі зазвичай отримують житло без будь-яких меблів, тому переїжджають майже в неумебльовані квартири. Усвідомлюючи фінансові обмеження, з якими стикаються особи з низьким доходом або без нього, Центр зайнятості пропонує підтримку в різних формах, включаючи одноразову допомогу для полегшення процесу поселення в новому домі. Ця допомога може бути надана як готівкою, так і у формі сертифіката, який дає змогу одержувачам придбати необхідні меблі, побутову техніку чи матеріали для ремонту. Жителі, які переїхали в нове житло, можуть отримати фінансову допомогу. Хоча точна сума допомоги залишається неврегульованою, зазвичай окремі особи отримують до 1 000 євро кожна. З іншого боку, сім'ї, як правило, отримують більші суми допомоги. Щоб подати заявку на фінансування, спрямоване на покращення своїх нових будинків, особи повинні подати письмовий запит до центру зайнятості. Зауважте: Центр зайнятості оплачує придбання більшості необхідних речей для базового комфорту в новій оселі. Це можуть бути: ліжко, холодильник, пральна машина, плита, праска, пилотяг, постільна білизна, рушники, посуд, дзеркало. Також на період вагітності та після народження дитини можна отримати спеціальні речі: ліжечко, візок, столик для сповивання.

Як оформити заявку?

Заявникам слід скласти повний перелік всіх необхідних предметів і меблів для їх нових помешкань, хоча це і не гарантує фінансування для кожного предмета, але варто їх вказати.

Потім треба заповнити заяву за шаблоном. Після надсилання відповідь можна очікувати протягом 1 – 2 тижнів. У Джобцентрі мають виділити термін – час візиту.

Для того, щоб претендувати на гроші на придбання меблів, слід відповідати умовам:

заявнику виплачують допомогу від Джобцентру;

заявнику є 25 років;

це перший переїзд на окрему квартиру;

заявник після розлучення переїжджає на нове місце і не має змоги купити меблі;

у попередньому житлі сталася пожежа або нещасний випадок, який не покриває страховка.

У відповідь на звернення, що надійшло до Центру зайнятості, працівник соціальної служби проведе перевірку. Вона включатиме огляд житла заявника з метою встановлення його справжньої потреби. Крім того, може бути проведена оцінка їхніх меблів та майна, щоб визначити терміновість вимог. Сума і вид наданої допомоги залежатимуть від ситуації кожної особи.

Як отримати допомогу від Jobcenter на облаштування житла / Фото handbookgermany.de​

Сертифікати на товари: деталі

Щоб допомогти біженцям, Центр зайнятості запровадив програму, за якою вони роздають подарункові сертифікати, відомі як gutsteins (гутштайни), на придбання певних речей. На кожному сертифікаті вказано визначену суму, що дозволяє одержувачам отримати товари першої необхідності. Біженцям надається вичерпний список рекомендованих місць, де вони можуть зручно придбати необхідні речі. Ці заклади включають магазини побутової техніки, доступні роздрібні магазини побутових товарів, магазини секонд-хенду та онлайн-платформи з перепродажу.

Зазвичай на господарчі магазини виділяють 200 євро, на магазини меблів – 150 євро. Іноді компанії пропонують безплатні товари для ремонту, а також фарбу для стін. Про це варто цікавитись у торгових компаніях.

Установа має домовленість з магазинами, тому звітувати про покупку не треба. Щоб придбати речі, слід віддати продавцю подарунковий сертифікат та оплатити товар. Але якщо замість сертифіката видадуть гроші, можуть згодом попросити чеки на підтвердження покупки.

Зверніть увагу: статус тимчасового захисту, наданий українцям, які проживають у Німеччині, діятиме до 4 березня 2024 року. Втім, біженці можуть заздалегідь подати заяву на його продовження. Як це зробити – дізнайтеся за посиланням!