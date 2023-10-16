Цены взлетели на 70%: какова стоимость аренды жилья в странах Европы

Как изменились цены на недвижимость и арендные ставки с 2010 года по второй квартал 2023 – дальше в материале!

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Изменение цен на аренду жилья в Европе за 13 лет

В течение нескольких лет цены на недвижимость как на аренду, так и на продажу значительно выросли в Европе. Есть страны Евросоюза, где по данным Евростата стоимость жилья увеличилась более чем вдвое. Среди них:

Эстония (+211%);

Венгрия (+180%);

Литва (+152%);

Латвия (+144%);

Чехия (+122%);

Люксембург и Австрия (обе +120%).

Есть лишь несколько стран, где цены не претерпели значимого роста за последние 13 лет. В течение этого периода стоимость квартир наоборот снизилась – в Греции, боровшейся с кризисом в 2010 году (-14%), в Италии (-8%) и на Кипре (-3%).

Почему жилье становится дешевле в Южной Европе?

Снижение цен в Италии и Греции можно объяснить прежде всего резким ростом стоимости энергоресурсов и преобладанием большого количества полуразрушенных зданий, не прошедших ремонт. Эти старые постройки часто непривлекательны из-за непомерных расходов на коммунальные услуги и плохие условия проживания.

Многие дома в маленьких итальянских городах и селах старые и давно не ремонтировались. Они большие потребители энергии, и, кроме того, часто испытывают другие бытовые проблемы. Доходы домохозяйств в Греции снизились, и, равно как и в других южных странах, COVID-19 привел к сокращению доходов от аренды,

– комментирует Казимеж Кирейчик, эксперт по жилищной стратегии JLL.

По словам эксперта, при этом гораздо труднее объяснить падение цен на Кипре. Этот рынок сильно пострадал от кризиса 2008 года и реальные цены продолжали падать до 2014 года. Самой большой группой иностранцев, покупающих там недвижимость, оставались россияне. Вероятно, желая воспользоваться "золотыми визами".

Что нужно знать о ценах на недвижимость в ЕС / Фото UnSplash

Покупать или арендовать жилье в Европе: что лучше?

По данным Евростата, цены на жилье для продажи в ЕС выросли больше, чем цены на аренду. Это касается 20 из 27 стран ЕС. К примеру, в Польше цены на аренду с 2010 года выросли почти на 75%.

Цены на аренду выросли в 26 странах ЕС. Наибольший рост цен зафиксирован в Эстонии (+208%) и Литве (+168%). Тем не менее цены на аренду в Греции снизились на 21%.

Сейчас во многих странах цены на аренду квартир несколько снижаются. Хотя в целом во втором квартале 2023 г. цены на недвижимость в ЕС выросли на 0,3% по сравнению с первым кварталом 2023-го.

Наибольшее падение цен на аренду квартир зафиксировали в таких странах:

Германия (-9,9%);

Дания (-7,6%);

Швеция (-6,8%).

Наибольший рост цен был зафиксирован в:

Хорватии (+13,7%),

Болгарии (+10,7%),

Литве. (+9,4%).