Как изменились цены на недвижимость и арендные ставки с 2010 года по второй квартал 2023 – дальше в материале!
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Изменение цен на аренду жилья в Европе за 13 лет
В течение нескольких лет цены на недвижимость как на аренду, так и на продажу значительно выросли в Европе. Есть страны Евросоюза, где по данным Евростата стоимость жилья увеличилась более чем вдвое. Среди них:
- Эстония (+211%);
- Венгрия (+180%);
- Литва (+152%);
- Латвия (+144%);
- Чехия (+122%);
- Люксембург и Австрия (обе +120%).
Есть лишь несколько стран, где цены не претерпели значимого роста за последние 13 лет. В течение этого периода стоимость квартир наоборот снизилась – в Греции, боровшейся с кризисом в 2010 году (-14%), в Италии (-8%) и на Кипре (-3%).
Почему жилье становится дешевле в Южной Европе?
Снижение цен в Италии и Греции можно объяснить прежде всего резким ростом стоимости энергоресурсов и преобладанием большого количества полуразрушенных зданий, не прошедших ремонт. Эти старые постройки часто непривлекательны из-за непомерных расходов на коммунальные услуги и плохие условия проживания.
Многие дома в маленьких итальянских городах и селах старые и давно не ремонтировались. Они большие потребители энергии, и, кроме того, часто испытывают другие бытовые проблемы. Доходы домохозяйств в Греции снизились, и, равно как и в других южных странах, COVID-19 привел к сокращению доходов от аренды,
– комментирует Казимеж Кирейчик, эксперт по жилищной стратегии JLL.
По словам эксперта, при этом гораздо труднее объяснить падение цен на Кипре. Этот рынок сильно пострадал от кризиса 2008 года и реальные цены продолжали падать до 2014 года. Самой большой группой иностранцев, покупающих там недвижимость, оставались россияне. Вероятно, желая воспользоваться "золотыми визами".
Что нужно знать о ценах на недвижимость в ЕС / Фото UnSplash
Покупать или арендовать жилье в Европе: что лучше?
По данным Евростата, цены на жилье для продажи в ЕС выросли больше, чем цены на аренду. Это касается 20 из 27 стран ЕС. К примеру, в Польше цены на аренду с 2010 года выросли почти на 75%.
Цены на аренду выросли в 26 странах ЕС. Наибольший рост цен зафиксирован в Эстонии (+208%) и Литве (+168%). Тем не менее цены на аренду в Греции снизились на 21%.
Сейчас во многих странах цены на аренду квартир несколько снижаются. Хотя в целом во втором квартале 2023 г. цены на недвижимость в ЕС выросли на 0,3% по сравнению с первым кварталом 2023-го.
Наибольшее падение цен на аренду квартир зафиксировали в таких странах:
- Германия (-9,9%);
- Дания (-7,6%);
- Швеция (-6,8%).
Наибольший рост цен был зафиксирован в:
- Хорватии (+13,7%),
- Болгарии (+10,7%),
- Литве. (+9,4%).