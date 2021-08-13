Скільки відсотків української молоді хоче жити за кордоном на постійній основі

Багато молодих людей в Україні романтизують життя емігранта. Людям здається, що за кордоном на них чекають більші заробітки та кращі умови для життя. Тому найбільше в Україні мріють змінити країну проживання саме молоді особи до 35 років.

Про це говорять результати дослідження Міжнародного республіканського інституту. Опитування було проведене методом телефонного інтерв'ю (CATI).

Цікаво Переїзд у Польщу з дітьми: на що звернути увагу – досвід українки

Результати дослідження

Результати опитування показали, що постійно жити за кордоном мають бажання 39% українців віком від 13 до 35 років.

Понад 50% українських підлітків у віці від 10 до 15 років розглядають можливість змінити місце проживання. А серед людей у віці 16 – 35 років цей показник дорівнює 40%.

Чому молодь прагне покинути Україну

Що стосується причин, чому молодь хоче виїхати за кордон, були названі такі аргументи:

відсутність в Україні дозвілля (для молоді віком 10 – 12 років);

нестача освітніх можливостей (для осіб у віці 13 – 15 років);

брак економічних перспектив (для людей віком 16 – 35 років).

Варто зауважити, що статистична похибка вибірки у дослідженні не перевищує 4,4% для респондентів віком від 10 – 12 та 13 – 15 років і 2,6 відсотка – для молоді віком від 16 до 35 років.