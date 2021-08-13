Про це говорять результати дослідження Міжнародного республіканського інституту. Опитування було проведене методом телефонного інтерв'ю (CATI).
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Результати дослідження
Результати опитування показали, що постійно жити за кордоном мають бажання 39% українців віком від 13 до 35 років.
Понад 50% українських підлітків у віці від 10 до 15 років розглядають можливість змінити місце проживання. А серед людей у віці 16 – 35 років цей показник дорівнює 40%.
Чому молодь прагне покинути Україну
Що стосується причин, чому молодь хоче виїхати за кордон, були названі такі аргументи:
- відсутність в Україні дозвілля (для молоді віком 10 – 12 років);
- нестача освітніх можливостей (для осіб у віці 13 – 15 років);
- брак економічних перспектив (для людей віком 16 – 35 років).