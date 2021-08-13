Об этом говорят результаты исследования Международного республиканского института . Опрос был проведен методом телефонного интервью (CATI).

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Результаты исследования

Результаты опроса показали, что постоянно жить за границей хотят 39% украинцев в возрасте от 13 до 35 лет.

Более 50% украинских подростков в возрасте от 10 до 15 лет рассматривают возможность сменить место жительства. А среди людей в возрасте 16 – 35 лет этот показатель равен 40%.

Почему молодежь стремится покинуть Украину

Что касается причин, почему молодежь хочет уехать за границу, были названы следующие аргументы:

отсутствие в Украине досуга (для молодежи в возрасте 10 – 12 лет);

нехватка образовательных возможностей (для лиц в возрасте 13 – 15 лет);

недостаток экономических перспектив (для людей в возрасте 16 – 35 лет).