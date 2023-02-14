Як ми уже розповідали, майже всі біженці працездатного віку, які виявили бажання працювати в Польщі, знайшли там роботу. Разом з тим, покращилася статистика щодо кількості нелегальних працівників – показник незаконного працевлаштування серед громадян України зменшився майже на третину.

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У Польщі зменшилась кількість українців, які працюють нелегально

Так, у 2022 році в Польщі виявили 7 482 громадян України, які працювали незаконно. Це на 29% менше, якщо порівнювати з 2021 роком. Українці залишаються найбільшою групою іноземців, які працюють нелегально в Польщі.

Це невеликий відсоток, порівняно з кількістю біженців, які знайшли прихисток і почали працювати у Польщі, а також враховуючи загальну кількість українців, які проживають в Польщі. А це близько 2,3 мільйона осіб,

– переконана керівниця відділу легалізації Міграційної платформи EWL Марія Кузенко.

Усього впродовж 2022 року в Польщі виявили 10 705 нелегально працюючих іноземців. Це на 2 565 осіб (тобто на чверть) менше, ніж торік. Загальна тенденція нелегального працевлаштування іноземців у Польщі йде на спад.

При цьому найчастіше іноземці нелегально були залучені до роботи в будівництві, транспорті, виробництві, гастрономії та сфері послуг.