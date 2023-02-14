Как мы уже рассказывали, почти все беженцы трудоспособного возраста, которые хотели работать в Польше, нашли там работу. Вместе с тем улучшилась статистика по количеству нелегальных работников – показатель незаконного трудоустройства среди граждан Украины снизился почти на треть.

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В Польше уменьшилось количество украинцев, работающих нелегально

Так, в 2022 году в Польше обнаружили 7 482 граждан Украины, работавших незаконно. Это на 29% меньше, если сравнивать с 2021 годом. Украинцы остаются самой большой группой иностранцев, работающих нелегально в Польше.

Это небольшой процент по сравнению с количеством беженцев, которые нашли убежище и начали работать в Польше, а также учитывая общее количество проживающих в Польше украинцев. А это около 2,3 миллиона человек,

– убеждена руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL Мария Кузенко.

Всего в 2022 году в Польше обнаружили 10 705 нелегально работающих иностранцев. Это на 2 565 человек (то есть на четверть) меньше, чем в прошлом году. Общая тенденция нелегального трудоустройства иностранцев в Польше идет на убыль.

При этом чаще всего иностранцы нелегально были вовлечены в работу в строительстве, транспорте, производстве, гастрономии и сфере услуг.