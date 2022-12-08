З 24 лютого понад 4,7 мільйона українських біженців отримали статус тимчасового захисту в Європі. З них 2,5 мільйона – у двох сусідніх країнах: Польщі та Німеччині. За результатами дослідження, "Біженці з України – професійна активізація в Польщі та Німеччині", проведеного Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету, саме в цих країнах велика частка вимушених переселенців з України хочуть залишитися надовше, пише 24 канал.

Читайте також Як оформити лікарняний у Польщі: практичні поради українцям

Скільки українців готові залишитися в Польщі і Німеччині після закінчення війни

Так, 48% біженців з України, які працюють у Німеччині та Польщі, мають намір залишитися там ще щонайменше на рік після закінчення війни. При цьому кожен четвертий хоче якнайшвидше повернутися додому.

На думку авторів дослідження, такий високий відсоток респондентів, які бажають продовжити своє перебування в країнах ЄС, може бути пов’язаний з можливістю працювати на стабільній і добре оплачуваній роботі за кордоном.

Біженці з України хочуть працювати в Європі – вони освічені, опановують іноземні мови і мають високу професійну кваліфікацію. Більша частина респондентів мають вищу та незакінчену вищу освіту, а майже кожен п'ятий декларує досвід роботи за кордоном. 53% працевлаштованих українців у Німеччині володіють англійською принаймні на комунікативному рівні.

Ми маємо справу з амбітними людьми, які прагнуть працювати в кращих умовах, які хочуть взяти справу у свої руки, але їм потрібні правильні інструменти та навчання, щоб допомогти їм у цьому,

– говорить Міхаліна Селєвіч, директорка з міжнародного розвитку Міграційної платформи EWL.

Скільки українські мігранти заробляють за кордоном

Працевлаштовані біженці в Німеччині отримують в середньому 1467 євро нетто на місяць, а в Польщі – 541 євро нетто. При цьому найвищі зарплати пропонують роботодавці з логістичної та транспортної сфер, хороший дохід також на адміністративно-офісній роботі та в освітній галузі, а в Польщі – у торгівлі та промисловому виробництві