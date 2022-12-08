С 24 февраля более 4,7 миллионов украинских беженцев получили статус временной защиты в Европе. Из них 2,5 миллиона – в двух соседних странах: Польше и Германии. По результатам исследования "Беженцы из Украины – профессиональная активизация в Польше и Германии", проведенного Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета, именно в этих странах большая часть вынужденных переселенцев из Украины хотят остаться дольше, пишет 24 канал.

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Сколько украинцев готовы остаться в Польше и Германии после войны

Так, 48% беженцев из Украины, работающих в Германии и Польше, намерены остаться там еще минимум на год после окончания войны. При этом каждый четвертый хочет поскорее вернуться домой. По мнению авторов исследования, столь высокий процент респондентов, желающих продлить свое пребывание в странах ЕС, может быть связан с возможностью работать на стабильной и хорошо оплачиваемой работе за рубежом.

Беженцы из Украины хотят работать в Европе – они образованы, овладевают иностранными языками и имеют высокую профессиональную квалификацию. Большинство респондентов имеют высшее и незаконченное высшее образование, а почти каждый пятый декларирует опыт работы за границей. 53% трудоустроенных украинцев в Германии владеют английским по крайней мере на коммуникативном уровне.

Мы имеем дело с амбициозными людьми, которые стремятся работать в лучших условиях и хотят взять дело в свои руки, но им нужны правильные инструменты и обучение, чтобы помочь им в этом,

– говорит Михалина Селевич, директор по международному развитию Миграционной платформы EWL.

Сколько украинские мигранты зарабатывают за границей

Трудоустроенные беженцы в Германии получают в среднем 1467 евро нетто в месяц, а в Польше – 541 евро нетто. При этом самые высокие зарплаты предлагают работодатели из логистической и транспортной сфер, хороший доход также на административно-офисной работе и в образовательной отрасли, а в Польше – в торговле и промышленном производстве