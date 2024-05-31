Громадянство Німеччини отримали рекордне число іноземців: скільки серед них українців 

У 2023 році у Німеччині громадянство отримали 200 000 осіб. Це найбільша кількість наданих громадянств з 2000 року. Торік німецькі паспорти отримали громадяни 157 різних країн.

Скільки українців отримали німецький паспорт?

У нещодавньому звіті Федерального статистичного управління Німеччини повідомляється, що майже 6 000 українців отримали німецьке громадянство.

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Дані свідчать, що загалом 200 095 осіб були натуралізовані як громадяни Німеччини у 2023 році, що на 19% більше, ніж у попередньому році, коли громадянство отримали 168 545 осіб.

Торік найбільше паспортів Німеччини надали громадянам таких країн:

Сирія – 75 485;

Туреччина – 10 735;

Ірак – 10 710;

Румунія – 7575;

Афганістан – 6520.

У 2023 році загалом 5 910 громадян України отримали німецьке громадянство. Серед них 7% проживали в Німеччині щонайменше 10 років, а 5,3% – 6 років.

Помітною тенденцією цього року стало збільшення кількості ізраїльтян, які подають заяви на отримання німецького громадянства. Дані показують, що у 2023 році було отримано 9 129 заяв від громадян Ізраїлю, тоді як у 2024 році з початку року було подано вже 6 869 заяв.

До слова, у Німеччині планують запустити нову онлайн-платформу, яка надаватиме інформацію про процедури подання заявки на німецьке громадянство. Сайт має почати роботу 27 червня 2024 року, коли набуде чинності новий закон Німеччини про подвійне громадянство.

Німеччина хоче уповільнити потік українських біженців

Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини оголосило про плани запровадити стандартизовану систему прийому українських біженців до Європейського Союзу. Німеччина приймає у 20 разів більше кількість українців порівняно з Францією.

У відповідь на занепокоєння щодо напливу біженців, які шукають захисту в інших європейських країнах, німецькі урядовці пропонують нову систему розподілу новоприбулих українців серед країн ЄС.