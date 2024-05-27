У відповідь на занепокоєння щодо напливу біженців, які шукають захисту в інших європейських країнах, німецькі урядовці пропонують нову систему розподілу новоприбулих українців серед країн ЄС.

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Німеччина хоче уповільнити потік українців

Німеччина приймає найбільше українських біженців серед країн Європейського Союзу – загалом понад 1,3 мільйона осіб. Приплив тисяч українців, які щомісяця прибувають до Німеччини, підкреслює постійну потребу в тимчасовому захисті в регіоні.

Німеччина рішуче віддана принципу солідарного розподілу тих, хто шукає захисту, і вважає, що обговорення та пошук рішення особливо необхідні з огляду на вторинну міграцію з інших держав-членів ЄС,

– зазначив речник Федерального МВС.

На рівні Євросоюзу зараз тривають переговори щодо посилення правил розміщення українських біженців. Термін дії тимчасового захисту, передбаченого чинною директивою, закінчується 4 березня 2025 року.

У своїй нещодавній заяві політик Хельге Лінд оголосив, що Комісія ЄС розглядає можливість продовження статусу захисту ще на один рік. Це рішення отримало одностайну підтримку всіх країн-членів ЄС.

З усім тим, потенційне запровадження нового режиму розподілу викликає питання щодо будь-яких змін, які можуть бути внесені до процедури захисту.

До слова, Німеччина активно підтримує українців у їхній боротьбі за свою свободу. Для людей, які знайшли прихисток на території земель країни, намагаються створити комфортні умови. Наприклад, земля Гессен готова зробити українську другою іноземною мовою у місцевих школах.