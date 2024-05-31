Сколько украинцев получили немецкий паспорт?

В недавнем отчете Федерального статистического управления Германии сообщается, что почти 6 000 украинцев получили немецкое гражданство.

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Данные свидетельствуют, что в целом 200 095 человек были натурализованы как граждане Германии в 2023 году, что на 19% больше, чем в предыдущем году, когда гражданство получили 168 545 человек.

В прошлом году больше всего паспортов Германии предоставили гражданам таких стран:

Сирия – 75 485;

Турция – 10 735;

Ирак – 10 710;

Румыния – 7575;

Афганистан – 6520.

В 2023 году в целом 5 910 граждан Украины получили немецкое гражданство. Среди них 7% проживали в Германии не менее 10 лет, а 5,3% – 6 лет.

Заметной тенденцией этого года стало увеличение количества израильтян, которые подают заявления на получение немецкого гражданства. Данные показывают, что в 2023 году было получено 9 129 заявлений от граждан Израиля, тогда как в 2024 году с начала года было подано уже 6 869 заявлений.

К слову, в Германии планируют запустить новую онлайн-платформу, которая будет предоставлять информацию о процедурах подачи заявки на немецкое гражданство. Сайт должен начать работу 27 июня 2024 года, когда вступит в силу новый закон Германии о двойном гражданстве.

Германия хочет замедлить поток украинских беженцев

Федеральное министерство внутренних дел Германии объявило о планах ввести стандартизированную систему приема украинских беженцев в Европейский Союз. Германия принимает в 20 раз большее количество украинцев по сравнению с Францией.

В ответ на беспокойство относительно наплыва беженцев, которые ищут защиты в других европейских странах, немецкие чиновники предлагают новую систему распределения новоприбывших украинцев среди стран ЕС.