Особам буде дозволено в'їжджати в країну без посвідки на проживання до 31 грудня 2024 року. Ця інформація була опублікована на сайті Федерального міністерства внутрішніх справ.

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У Німеччині продовжили спрощені правила в'їзду

Продовжуючи підтримувати біженців з України, Федеральне міністерство внутрішніх справ уп'яте оголосило про продовження спрощених правил в'їзду до Німеччини. Це дозволяє громадянам України, громадянам третіх країн та біженцям без громадянства, які постійно проживають в Україні, в'їжджати до Німеччини без дозволу на проживання до 31 грудня 2024 року.

Федеральний уряд таким чином реагує на російську агресію проти України, що триває.

Втім, правила скоригували. Німеччина оголосила, що громадяни третіх країн та особи без громадянства, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні, більше не матимуть привілею в'їжджати до Німеччини без візи або посвідки на проживання в Німеччині.

Це означає, що полегшення в'їзду та проживання стосується лише групи людей, які обов'язково мають право на захист згідно з європейським законодавством.

Німеччина хоче уповільнити потік українських біженців

Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини оголосило про плани запровадити стандартизовану систему прийому українських біженців до Європейського Союзу. Німеччина приймає у 20 разів більше кількість українців порівняно з Францією.

У відповідь на занепокоєння щодо напливу біженців, які шукають захисту в інших європейських країнах, німецькі урядовці пропонують нову систему розподілу новоприбулих українців серед країн ЄС.