В 2020 году почти 15% граждан Украины в Польше не имели соответствующего договора с работодателем. Среди всех "пойманных" нелегалов в республике наши соотечественники составляют 85% – 2 388 с 2 817 иностранцев.

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Детальные показатели

В общем Национальной инспекцией труда было проверено около 19 300 иностранцев. Больше всего нелегальных работников зафиксировано в таких воеводствах:

Нижнесилезское – 25%;

Любуское – 22%;

Силезское – 21%.

Кроме отсутствия необходимых документов, среди других нарушений найдено:

превышение количества сверхурочных рабочих часов;

заключение гражданско-правовых договоров вместо трудовых;

работа на другом предприятии, чем указанного в договоре;

работа без пройденных обязательных медицинских осмотров и инструктажей по охране труда;

меньше минимальной почасовая ставка оплаты труда.

Где чаще всего трудоустраиваются иностранцы

Каждый четвертый иммигрант в Польше (26%) работает в строительной отрасли, каждый пятый (20%) нашел работу в промышленном секторе. 19% работали в компаниях по предоставлению административных услуг, в частности в агентствах по охране собственности и занятости. Более чем каждый десятый иностранец (12%) работает в области транспортировки и на товарных складах.