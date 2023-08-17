Підрахували кількість людей, які офіційно перетнули кордон за даними Держприкордонслужби. Виявилось, що лише 2,4 мільйона українців виїхали та не повернулися до України від початку повномасштабної війни. Це набагато менше, ніж заявляють в ООН.

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2,4 мільйона біженців

Також, за даними Опендатабот, частка людей, які не поверталися з-за кордону, у 2023 році зменшилась у кілька разів. За перших пів року 2022-го з України виїхали 2,6 мільйона громадян, тоді як за перші 6 місяців 2023-го – лише 230 тисяч осіб. Якщо порівняти два аналогічні періоди цього і минулого років, виходить, що виїжджати стали в 11 разів менше.

Вже у другому півріччі 2022 року українці активніше повертаються додому, ніж виїжджають. В цей час прибули на 149 тисяч осіб більше, ніж виїхали.

Загалом від початку повномасштабної війни з України виїхали та не повернулися 2,7 мільйона осіб. Але тільки 2,4 мільйона з них є українцями, решта – іноземці.

Динаміка перетину кордону / Графіка opendatabot.ua

Наведені дані від Держприкордонслужби значно відрізняються від показників ООН. У міжнародній організації нарахували 6,24 мільйона українських біженців, які залишаються за кордоном. А за даними Євростату, в країнах ЄС перебувають понад 4 мільйони українців.

Хто з українців планує залишитися в Польщі

Це питання дослідили експерти міграційної платформи EWL. Причини залишатися або їхати додому дуже залежать від віку біженців. Молодь частіше планує затриматись на рік і довше, а от старші люди – поспішають повернутися додому.

Наміри українців у Польщі такі: