Подсчитали количество людей, официально пересекших границу по данным Госпогранслужбы. Оказалось, что только 2,4 миллиона украинцев уехали и не вернулись в Украину с начала полномасштабной войны. Это гораздо меньше, чем заявляют в ООН.

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2,4 миллиона беженцев

Также, по данным платформы Опендатабот, доля людей, которые не возвращались из-за границы, в 2023 году уменьшилась в несколько раз. За первые полгода 2022-го из Украины выехали 2,6 миллиона граждан, тогда как за первые 6 месяцев 2023-го – всего 230 тысяч человек. Если сравнить два аналогичных периода этого и прошлого года, выходит, что выезжать стали в 11 раз меньше.

Уже во втором полугодии 2022 украинцы активнее возвращаются домой, чем выезжают. В это время прибыли на 149 тысяч человек больше, чем уехали.

Всего с начала полномасштабной войны из Украины уехали и не вернулись 2,7 миллиона человек. Но только 2,4 миллиона из них являются украинцами, остальные – иностранцы.

Динамика пересечения границы / Графика opendatabot.ua

Приведенные данные от Госпогранслужбы значительно отличаются от показателей ООН. В международной организации насчитали 6,24 миллиона украинских беженцев за рубежом. А по данным Евростата, в странах ЕС находятся более 4 миллионов украинцев.

Кто из украинцев планирует остаться в Польше

Этот вопрос исследовали эксперты миграционной платформы EWL. Причины оставаться или ехать домой очень зависят от возраста беженцев. Молодежь чаще планирует задержаться на год и дольше, а вот люди постарше – спешат вернуться домой.

Намерения украинцев в Польше таковы: