Скільки українців мають посвідки на проживання в Польщі: дані Управління з питань іноземців

Наявна динаміка приросту української трудової міграції до Польщі зберігається. На це впливають такі фактори: соціально-економічна ситуація в Україні, введення безвізового режиму і спрощений доступ до польського ринку праці.

Про це заявив речник Управління з питань іноземців Польщі (UDSC) Якуб Дудзяк. Він додав, що усе частіше українці обирають триваліший період перебування в Польщі замість короткострокових поїздок.

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Скільки українців мають посвідки на проживання в Польщі

За даними UDSC, посвідки на тимчасове (до трьох років) і постійне (5 – 10 років) проживання в Польщі мають вже понад 300 тисяч громадян України. При цьому найбільша концентрація українців спостерігається у воєводствах з великими міськими агломераціями:

Мазовецьке (Варшава) – 22%;

Малопольське (Краків) – 12%;

Великопольське (Познань) – 12%;

Нижньосілезьке (Вроцлав) – 9%.

Майже 84% українців мають посвідки на тимчасове проживання. Здебільшого йдеться про дозволи на проживання, що видаються на підставі праці (77%), за сімейними обставинами (12%) та для навчання (2%).

, що ці дані не враховують українців, які перебувають у Польщі на підставі віз чи безвізового режиму.

За словами Якуба Дудзяка, з понад 300 тисяч українських громадян, які мають посвідки на проживання в Польщі, близько 60% є особами у віці 18 – 40 років, близько 28% мають понад 40 років, а частка неповнолітніх складає 12%. У гендерному аспекті більше посвідок мають чоловіки (54%).

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, що за попередніми оцінками, в Польщі можуть перебувати приблизно 1,5 мільйона громадян України.