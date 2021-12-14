Об этом заявил спикер Управления по вопросам иностранцев Польши (UDSC) Якуб Дудзяк . Он добавил, что все чаще украинцы выбирают более длительный период пребывания в Польше вместо краткосрочных поездок.

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У скольких украинцев есть виды на жительство в Польше

По данным UDSC, виды на временное (до трех лет) и постоянное (5 – 10 лет) проживание в Польше имеют уже более 300 тысяч граждан Украины . При этом самая большая концентрация украинцев наблюдается в воеводствах с крупными городскими агломерациями:

Мазовецкое (Варшава) – 22%;

Малопольское (Краков) 12%;

12%; Великопольское (Познань) – 12%;

Нижнесилезское (Вроцлав) – 9%.

Почти 84% украинцев имеют виды на временное проживание. В основном речь идет о видах на проживание, которые выдаются на основании труда (77%), по семейным обстоятельствам (12%) и для обучения (2%).

Отмечаем , что эти данные не учитывают украинцев, которые находятся в Польше на основании виз или безвизового режима.

По словам Якуба Дудзяка , из более чем 300 тысяч украинских граждан, имеющих виды на жительство в Польше, около 60% являются лицами в возрасте 18 – 40 лет, около 28% имеют более 40 лет, а доля несовершеннолетних составляет 12%. В гендерном аспекте больше видов есть у мужчин (54%).

Напомним , что по предварительным оценкам, в Польше могут находиться примерно 1,5 миллиона граждан Украины.