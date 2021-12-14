Об этом заявил спикер Управления по вопросам иностранцев Польши (UDSC) Якуб Дудзяк. Он добавил, что все чаще украинцы выбирают более длительный период пребывания в Польше вместо краткосрочных поездок.
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У скольких украинцев есть виды на жительство в Польше
По данным UDSC, виды на временное (до трех лет) и постоянное (5 – 10 лет) проживание в Польше имеют уже более 300 тысяч граждан Украины. При этом самая большая концентрация украинцев наблюдается в воеводствах с крупными городскими агломерациями:
- Мазовецкое (Варшава) – 22%;
- Малопольское (Краков) 12%;
- Великопольское (Познань) – 12%;
- Нижнесилезское (Вроцлав) – 9%.
Почти 84% украинцев имеют виды на временное проживание. В основном речь идет о видах на проживание, которые выдаются на основании труда (77%), по семейным обстоятельствам (12%) и для обучения (2%).
По словам Якуба Дудзяка, из более чем 300 тысяч украинских граждан, имеющих виды на жительство в Польше, около 60% являются лицами в возрасте 18 – 40 лет, около 28% имеют более 40 лет, а доля несовершеннолетних составляет 12%. В гендерном аспекте больше видов есть у мужчин (54%).
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