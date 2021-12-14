Про це заявив речник Управління з питань іноземців Польщі (UDSC) Якуб Дудзяк. Він додав, що усе частіше українці обирають триваліший період перебування в Польщі замість короткострокових поїздок.
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Скільки українців мають посвідки на проживання в Польщі
За даними UDSC, посвідки на тимчасове (до трьох років) і постійне (5 – 10 років) проживання в Польщі мають вже понад 300 тисяч громадян України. При цьому найбільша концентрація українців спостерігається у воєводствах з великими міськими агломераціями:
- Мазовецьке (Варшава) – 22%;
- Малопольське (Краків) – 12%;
- Великопольське (Познань) – 12%;
- Нижньосілезьке (Вроцлав) – 9%.
Майже 84% українців мають посвідки на тимчасове проживання. Здебільшого йдеться про дозволи на проживання, що видаються на підставі праці (77%), за сімейними обставинами (12%) та для навчання (2%).
За словами Якуба Дудзяка, з понад 300 тисяч українських громадян, які мають посвідки на проживання в Польщі, близько 60% є особами у віці 18 – 40 років, близько 28% мають понад 40 років, а частка неповнолітніх складає 12%. У гендерному аспекті більше посвідок мають чоловіки (54%).
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