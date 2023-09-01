Однією з найпоширеніших перешкод для роботи за відповідною кваліфікацією є мовний бар'єр. Опитування показують, що рівень знання українцями чеської мови зростає. Окрім курсів чеської мови, способом знайти хорошу роботу можуть бути також курси перекваліфікації, які пропонує Центр зайнятості.

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Програма підтримки українських біженців у Чеській Республіці зазнала значних змін, які набули чинності з 1 липня. Ці зміни передбачають припинення безплатного проживання для осіб через 150 днів. Отже, впровадження цієї переглянутої політики довело важливу роль у підвищенні рівня зайнятості серед тих, хто має тимчасовий захист.

За даними Чеського бюро праці, у липні працювали майже 110 000 біженців із тимчасовим захистом (загалом зареєстровано 325 742 українських біженці). Згідно з дослідженням "Голос українців" компанії PAQ Research, 67% працездатних біженців працюють на повний або неповний робочий день. Це на 22% більше, ніж у серпні 2022 року.

Як щодо мови?

Рівень володіння чеською мовою серед українських біженців значно зріс. Це помітне покращення спостерігається не лише завдяки мовним курсам, а й взаємодії з чеськими людьми. Статистика показує, що торік лише 16% українських біженців могли розмовляти чеською мовою, а вже влітку 2023 року цей відсоток помітно зріс до 44%.

Хоча ситуація покращується, мовний бар'єр залишається, тому новоприбулі нерідко погоджуються на роботу нижче своєї кваліфікації – наприклад, на складах чи прибиральницями. У цих сферах роботодавці таким чином отримали робочу силу, яку давно шукали. Однак понад половина з них уже звільнилася з першого місця роботи, або повернулася додому.

У червні 2023 року лише 30% українців працювали на тому ж або подібному рівні, що й в Україні, а 58% – знайшли роботу нижче своєї кваліфікації. Згідно з опитуваннями, дві третини українців працюють за максимум 150 чеських крон (251 гривню) на годину, тоді як середня зарплата в кінці 2022 року у Чехії становила приблизно 220 крон на годину (369 гривень).

Ким працюють українці у Чехії / Фото UnSplash

Як живуть українські біженці у Чехії?

У недавньому дослідженні, проведеному PAQ Research спільно з Інститутом соціології Академії наук Чеської Республіки, з'явилися висновки щодо умов життя біженців. Воно показує, що 68% біженців живуть за межею бідності, намагаючись звести кінці з кінцями. Також було виявлено, що 45% сімей біженців можуть покладатися лише на власні заощадження для виживання, причому цих коштів вистачає менше ніж на місяць.

Попри ці складні обставини, є проблиск надії, оскільки 67% економічно активних біженців змогли знайти роботу. Однак тривожним аспектом цієї статистики є те, що понад 40% з них змушені працювати на посадах, які не відповідають їхнім кваліфікаціям. До того ж близько третини респондентів заявили, що вони працюють без суттєвих пільг, як-от соціальне та медичне страхування та час відпустки.

Чехія готова платити українцям за повернення додому

У країні створять програму для українських біженців, які хочуть повернутися додому. Зараз уряд Чехії визначається, яку саме підтримку вони зможуть гарантувати. Ця програма буде розрахована на надання допомоги та відшкодування частини витрат для біженців, які хочуть повернутися в Україну. Про можливі суми компенсацій поки не говорять.

Відповідна поправка внесена до закону про захист українців, відомого як Lex Ukrajina.