Одним из наиболее распространенных препятствий для работы по соответствующей квалификации является языковой барьер. Опросы показывают, что уровень знаний украинцами чешского языка растет. Кроме курсов чешского языка, способом найти хорошую работу могут быть также курсы переквалификации, которые предлагает Центр занятости.

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Программа поддержки украинских беженцев в Чешской Республике претерпела значительные изменения, которые вступили в силу с 1 июля. Эти изменения предполагают прекращение бесплатного проживания для лиц через 150 дней. Следовательно, внедрение этой пересмотренной политики доказало важную роль в повышении уровня занятости среди тех, кто имеет временную защиту.

По данным Чешского бюро труда, в июле работало почти 110 000 беженцев с временной защитой (в общей сложности зарегистрировано 325 742 украинских беженца). Согласно исследованию "Голос украинцев" компании PAQ Research, 67% трудоспособных беженцев работают на полный или неполный рабочий день. Это на 22% больше, чем в августе 2022 года.

Как насчет языка?

Уровень владения чешским языком среди украинских беженцев значительно вырос. Это заметное улучшение наблюдается не только благодаря языковым курсам, но и взаимодействию с чешскими людьми. Статистика показывает, что в прошлом году только 16% украинских беженцев могли говорить по-чешски, а уже летом 2023 года этот процент заметно вырос до 44%.

Хотя ситуация улучшается, языковой барьер остается, поэтому новоприбывшие нередко соглашаются на работу ниже своей квалификации – например, на складах или уборщицах. В этих областях работодатели таким образом получили рабочую силу, которую давно искали. Однако более половины из них уже уволились с первого места работы или вернулись домой.

В июне 2023 только 30% украинцев работали на том же или подобном уровне, что и в Украине, а 58% - нашли работу ниже своей квалификации. Согласно опросам, две трети украинцев работают за максимум 150 чешских крон (251 гривну) в час, в то время как средняя зарплата в конце 2022 года в Чехии составляла примерно 220 крон в час (369 гривен).

Кем работают украинцы в Чехии / Фото UnSplash

Как живут украинские беженцы в Чехии?

В недавнем исследовании, проведенном PAQ Research совместно с Институтом социологии Академии наук Чешской Республики, появились выводы об условиях жизни беженцев. Оно показывает, что 68% беженцев живут за чертой бедности, пытаясь свести концы с концами. Также было обнаружено, что 45% семей беженцев могут полагаться только на собственные сбережения для выживания, причем этих средств хватает меньше месяца.

Несмотря на эти сложные обстоятельства, есть проблеск надежды, поскольку 67% экономически активных беженцев смогли найти работу. Однако тревожным аспектом этой статистики является то, что более 40% из них вынуждены работать на должностях, не отвечающих их квалификациям. К тому же около трети респондентов заявили, что они работают без существенных льгот, таких как социальное и медицинское страхование и время отпуска.

Чехия готова платить украинцам за возвращение домой

В стране создадут программу для украинских беженцев, которые хотят вернуться домой Сейчас правительство Чехии определяется, какую поддержку они смогут гарантировать. Эта программа будет рассчитана на оказание помощи и возмещение части расходов для беженцев, желающих вернуться в Украину. О возможных суммах компенсаций пока не говорят.

Соответствующая поправка внесена в закон о защите украинцев, известный как Lex Ukrajina.