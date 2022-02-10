Про це свідчать результати опитування, проведеного аналітиками Jooble у період із 15 листопада по 24 грудня 2021 року. Анкетування було анонімним.

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Бажаний рівень зарплати за кордоном

48,8% опитаних прагнули б заробляти за кордоном понад 30 тисяч гривень.

опитаних прагнули б заробляти за кордоном понад 30 тисяч гривень. Для 38,8 % респондентів було б достатньо суми між 20 та 30 тисячами гривень.

% респондентів було б достатньо суми між 20 та 30 тисячами гривень. Майже 11% відповіли, що їх влаштовує сума від 15 до 20 тисяч гривень.

відповіли, що їх влаштовує сума від 15 до 20 тисяч гривень. Натомість лише для 1,9% було б достатньо суми від 10 до 15 тисяч гривень.

​Довідка. В опитуванні взяли участь 1 035 українських пошукачів роботи. Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Скільки зараз заробляють респонденти

Розмір зарплати майже 30% респондентів сягає від 5 до 10 тисяч гривень, а 15,2% – до 5 тисяч. 16,6% опитаних заробляють від 10 до 15 тисяч. Ще 8,2% отримують від 15 до 20 тисяч гривень.

Лише 6,6% опитаних заробляють зараз понад 20 тисяч гривень. При цьому, 23,8% респондентів, які перебувають у пошуках роботи, наразі взагалі ніде не працюють.

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Що варто знати про Jooble: коротко

Це міжнародний сервіс для пошуку роботи. За даними SimilarWeb, він один із найвідвідуваніших сайтів у світі в сегменті Jobs And Employment. Варто зазначити, що компанію створили у 2006 році українці Роман Прокоф'єв та Євген Собакарьов – тоді ще студенти. Щодня Jooble агрегує вакансії з понад 140 000 ресурсів з усього світу. Мовиться як про повну зайнятість, так і про часткову або фріланс.

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