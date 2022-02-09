Jooble отримав відповіді від 1035 людей, які шукають роботу в різних сферах. Дослідження проводили з 15 листопада по 24 грудня 2021 року. Анкетування було анонімним.

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Як відповідали українці

45,3% опитаних шукачів роботи погодилися б виїхати на роботу за кордон у 2022 році. Натомість 54,7% не мають наміру цього робити. При цьому, попередній досвід роботи за кордон мали лише близько 31% респондентів.

Що мотивує українців їхати на роботу за кордон:

вища зарплата;

відсутність постійної роботи в Україні;

можливість відкласти гроші (якщо харчування та проживання оплачує роботодавець);

кращі умови праці;

легальне працевлаштування;

медичне страхування;

зручний графік.

Що стримує опитаних

Водночас є й фактори, які стримують українців виїжджати на роботу за межами України. Серед них насамперед – сім'я та здоров'я, а також страхи покидати звичний спосіб життя чи натрапити на шахраїв.

Сумніватися змушують також стабільна робота в Україні, відсутність закордонного паспорта чи накопичених збережень, незнання мови та відсутність вакцинації.

Довідка. 48,9% опитаних повідомили, що мають понад 7 років професійного досвіду, 32,5% – понад 3 роки, а 18,6% – менше. Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Коротко про Jooble

Це агрегатор оголошень про вакансії, який працює у 71 країні світу й підтримує понад 24 мов.

й підтримує понад 24 мов. Це один із найбільших сайтів для пошуку роботи в Україні та світі.

Сервіс запустили ще у 2006 році українські студенти Роман Прокоф'єв та Євген Собакарьов.

Роман Прокоф'єв та Євген Собакарьов. Український офіс компанії розташований у Києві

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