Вартість одягу, позначеного у дослідженні, складала 3 тисячі злотих (близько 22,5 тисячі гривень). Розрив між країнами, як показали результати, справді великий.

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Результати дослідження

У лідерах – Швейцарія, де здійснити покупку речі вартістю 3 тисячі злотих (близько 22,5 тисячі гривень) працівник зможе вже через 2,2 робочого дня. Натомість аутсайдером стала Болгарія, де за ту ж суму жителю доведеться відпрацювати близько місяця.

Жителям Литви, Польщі, Хорватії, Словаччини для такої покупки знадобляться два тижні. А тим, хто живе в США і Великій Британії – 3,6 і 4,1 дня відповідно.

Середньоєвропейський показник становить 6,2 робочого дня.

На річ за 3 тисячі злотих найшвидше зможуть заробити жителі Швейцарії / Фото Unsplash

Середні зарплати

Аналітики SneakerStudio у своєму дослідженні відштовхувалися від офіційних даних про середні зарплати. Так, у Швейцарії середня оплата праці становить 25,7 тисячі злотих на місяць або 308,5 тисячі злотих на рік (близько 192,8 тисячі гривень на місяць або 2,3 мільйона на рік). Зі значним відставанням (друге і третє місця відповідно) розмістилися Ісландія з 16,3 і Норвегія з 16,1 тисячі злотих на місяць (приблизно 122,2 і 120,7 тисячі гривень).

У Болгарії ж середньомісячна зарплата становить всього 2,4 тисячі злотих на місяць або 29,1 тисячі злотих на рік (близько 18 або 218,3 тисячі гривень відповідно), що в 10,6 раза менше, ніж у швейцарців, і в 1,63 менше, ніж у поляків.

Не набагато кращі справи в Туреччині з 2,5 тисячами злотих (18,75 тисячі гривень) і у Румунії з 3,2 тисячі злотих (24 тисячі гривень) на місяць.