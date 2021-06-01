Стоимость одежды, обозначенной в исследовании, составляла 3 тысячи злотых (около 22,5 тысячи гривен). Разрыв между странами, как показали результаты, действительно большой.

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Результаты исследования

В лидерах – Швейцария , где осуществить покупку вещи стоимостью 3 тысячи злотых (около 22,5 тысячи гривен) работник сможет уже через 2,2 рабочего дня . В то время аутсайдером стала Болгария , где за ту же сумму жителю придется отработать около месяца .

Жителям Литвы, Польши, Хорватии, Словакии для такой покупки понадобятся две недели . А тем, кто живет в США и Великобритании – 3,6 и 4,1 дня соответственно.

Среднеевропейский показатель составляет 6,2 рабочего дня.

На вещь за 3 тысячи злотых быстрее смогут заработать жители Швейцарии / Фото Unsplash

Средние зарплаты

Аналитики SneakerStudio в своем исследовании отталкивались от официальных данных о средних зарплатах. Так, в Швейцарии средняя оплата труда составляет 25,7 тысячи злотых в месяц или 308,5 тысячи злотых в год (около 192,8 тысячи гривен в месяц или 2,3 миллиона в год). Со значительным отставанием (второе и третье места соответственно) разместились Исландия с 16,3 и Норвегия с 16,1 тысячи злотых в месяц (примерно 122,2 и 120,7 тысячи гривен).

В Болгарии же среднемесячная зарплата составляет всего 2,4 тысячи злотых в месяц или 29,1 тысячи злотых в год (около 18 или 218,3 тысячи гривен соответственно), что в 10,6 раза меньше, чем у швейцарцев, и в 1,63 раза меньше, чем у поляков.