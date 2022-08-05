У Польщі подорожчало оформлення документів для іноземців: актуальні тарифи

З 29 липня у Польщі почали діяти нові тарифи зборів для оформлення карт побиту та інших документів для іноземців. Тепер доведеться платити вдвічі, а у деяких випадках й втричі більше.

Так, у Польщі подорожчала оплата за видачу або заміну посвідки на проживання (карти побиту), видачу польського проїзного документа для іноземця та польського посвідчення особи для іноземця. Про це повідомило Управління у справах іноземців.

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Актуальні тарифи за оформлення документів для іноземців у Польщі

Вартість збору за карту побиту – 100 злотих (раніше було 50 злотих).

– (раніше було 50 злотих). Польський проїзний документ для іноземця подорожчав до 350 злотих (раніше – 100 злотих).

подорожчав до (раніше – 100 злотих). Документ, який посвідчує особу іноземця – 100 злотих (раніше – 50 злотих).

(раніше – 50 злотих). За повторну видачу карти побиту доведеться заплатити 200 злотих, тоді як до 29 липня 2022 року ця вартість становила 100 злотих.

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Для тих, хто подав документи на отримання дозволу на проживання до 29 липня, ціна залишиться незмінною.